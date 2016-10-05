Известный боец смешанного стиля Би-Джей Пенн не выступит на турнире UFC Fight Night 97 в Пасае (Филиппины) 15 октября. Экс-чемпион организации в двух весовых категориях получил травму неизвестного характера. Решение об участии в турнире его соперника Рикардо Ламаса находится под вопросом.

Напомним, что Пенн (16-10-2) не выходил в октагон после поражения техническим нокаутом Фрэнки Эдгару в июле 2014-го.

Также добавим, что на турнире UFC Fight Night 97 запланирован бой тяжеловесов Деррика Льюиса и Марчина Тыбуры, который может занять место главного события турнира.