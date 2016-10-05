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Иван Саввиди: С «Зенитом» нас сравнивать не надо, но по потенциалу мы — лучшая команда Европы

Андрей Ефимов
Источник:  «Известия»Комментарии

Член попечительского совета Федерации гандбола России и спонсор ГК «Ростов-Дон» Иван Саввиди прокомментировал сравнения ЖГК «Ростов-Дон» с футбольным «Зенитом».

- У гандбольного «Ростова» денег ровно столько, сколько необходимо. Поэтому с «Зенитом» нас сравнивать не надо, но по потенциалу мы — лучшая команда Европы. Мы собрали лучших гандболисток России и первоклассных легионеров и получили очень яркую команду. Финансовая составляющая наших успехов существенна, но в данном случае всё-таки вторична.

Безусловно, пока у нас в Ростове-на-Дону непаханная целина. Когда стремишься к цели, всегда возможностей много. Сейчас мы проектируем суперсовременный гандбольный дворец — пока предполагаем, что он будет вмещать 5,5 тыс. зрителей, - цитируют Саввиди «Известия».

Напомним, в конце августа стало известно, что компания «Группа Агроком» намерена выделить 1,2 млрд рублей на строительство гандбольного центра в Ростове-на-Дону.

В 2015 году женский клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом России, а в минувшем сезоне выиграл серебро. За команду выступают шесть игроков сборной России: Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Седойкина и Анна Сень.

Добавим, что основателем и председателем совета директоров компании «Агроком» является Иван Саввиди.
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