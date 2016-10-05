Игорь Смольников: Надел майку сборной - выходи и бейся

Защитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников рассказал журналистам о состоянии команды и ответил на вопрос о судействе в игре «Зенит» - «Спартак».

- Как вам погода в Краснодаре?

- Погода удивила. Вчера прилетели, а здесь +25 градусов. Это хорошо. Хотя непривычно. В Питере сейчас такой погоды нет, уже холодно.

- Усталости не чувствуете после девяти туров и Лиги Европы?

- Нам помогает медицинский штаб, грамотно восстанавливаемся. Давно работаем в таком графике, ничего нового.

- Что вы знаете о команде Коста-Рики?

- Не следил за этой командой. Тренер подробно разберет ее, укажет сильные и слабые стороны.

- Но вы знаете, что однофамилец первого президента России играет за Коста-Рику?

- Ельцин? Знаю (смеется).

- Какая атмосфера в сборной?

- Отличная. В хорошем настроении подходим к матчу.

- После матча со «Спартаком» Луческу вас критиковал!

- Нормальный процесс, когда у тебя не получаются игры, и тренер указывает на ошибки. Мне нужно сделать выводы и понять, почему не получилась игра.

- Сейчас все обсуждают судейство в матче со «Спартаком»…

- Мне неинтересна эта тема. Игра прошла, какой смысл что-то ворошить? Для меня недопустимо, когда игрок, участвовавший в матче, комментирует судейство.

- Черчесов и Луческо все говорят в лицо, не скрывая от игрока. Вам такой подход импонирует?

- Игроку нужно указывать на ошибки. Просто кто-то говорит сразу, кто-то – наедине, кто-то – в раздевалку. Черчесов сразу говорит в лицо.

- В Коста-Рики говорят, что Россия – молодая команда, на которую почти нет давления. Так ли это?

- Мы играем за сборную. Это давление. Неважно, молодой ты или старый. Если ты надел майку сборной, выходи и бейся.