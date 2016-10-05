Игорь Смольников: Надел майку сборной - выходи и бейся
Защитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников рассказал журналистам о состоянии команды и ответил на вопрос о судействе в игре «Зенит» - «Спартак».
- Как вам погода в Краснодаре?
- Погода удивила. Вчера прилетели, а здесь +25 градусов. Это хорошо. Хотя непривычно. В Питере сейчас такой погоды нет, уже холодно.
- Усталости не чувствуете после девяти туров и Лиги Европы?
- Нам помогает медицинский штаб, грамотно восстанавливаемся. Давно работаем в таком графике, ничего нового.
- Что вы знаете о команде Коста-Рики?
- Не следил за этой командой. Тренер подробно разберет ее, укажет сильные и слабые стороны.
- Но вы знаете, что однофамилец первого президента России играет за Коста-Рику?
- Ельцин? Знаю (смеется).
- Какая атмосфера в сборной?
- Отличная. В хорошем настроении подходим к матчу.
- После матча со «Спартаком» Луческу вас критиковал!
- Нормальный процесс, когда у тебя не получаются игры, и тренер указывает на ошибки. Мне нужно сделать выводы и понять, почему не получилась игра.
- Сейчас все обсуждают судейство в матче со «Спартаком»…
- Мне неинтересна эта тема. Игра прошла, какой смысл что-то ворошить? Для меня недопустимо, когда игрок, участвовавший в матче, комментирует судейство.
- Черчесов и Луческо все говорят в лицо, не скрывая от игрока. Вам такой подход импонирует?
- Игроку нужно указывать на ошибки. Просто кто-то говорит сразу, кто-то – наедине, кто-то – в раздевалку. Черчесов сразу говорит в лицо.
- В Коста-Рики говорят, что Россия – молодая команда, на которую почти нет давления. Так ли это?
- Мы играем за сборную. Это давление. Неважно, молодой ты или старый. Если ты надел майку сборной, выходи и бейся.