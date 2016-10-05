Юрис Савицкис: Федерация хоккея Латвии уже лет десять просто не готовит достойных игроков

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал непопадание сборной Латвии на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

- Невыход сборной Латвии на Олимпиаду – это следствие печальных ошибок в подготовительной работе. Когда меняют тренера в самый последний момент, это же не подготовка. В решающей игре с немцами все это и сказалось, команда была не совсем готова. Должен сказать, что Федерация хоккея Латвии уже лет десять просто не готовит достойных игроков. Мы все это видим по своему клубу, потому что когда мы берем молодых латвийских игроков, то это не уровень КХЛ. Нам приходится их учить: учить кататься, бросать, учить тактике, - цитирует Савицкиса «Р-Спорт».

Напомним, что в решающем матче отборочного турнира сборная Латвии уступила немецкой команде со счетом 2:3.

Олимпийский турнир пройдет в Пхенчхане с 10 по 25 февраля 2018 года.