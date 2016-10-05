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Максим Канунников: Здорово, что в России открываются европейские стадионы

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард сборной России и казанского «Рубина» Максим Канунников поделился ожиданиями об открытии стадиона «Краснодар» .

- Атмосфера в коллективе отличная. Вся команда работает с большим желанием. Главное – качественно подойти к игре.

- Сегодняшняя тренировка была тяжелее вчерашней?
- Я бы не сказал, что и вчера было восстановительное занятие. Сегодня тренировка была интенсивная.

- Насколько большое значение имеет для вас результаты контрольных игр?
- Каждая игра имеет большое значение. Всегда нужна победа.

- Многие ждут открытие стадиона в Краснодаре.
- Здорово, что в России появляются стадионы европейского уровня.

- Что знает о Коста-Рике?
- Знаю Навоса. Помню эту команду по чемпионату мира в Бразилии .Там эти парни хорошо себя проявили.

- Хочется забить вратарю «Реалу»?
- Хочется забивать любому вратарю.

- Тренировку не мешают играть в приставку?
- Не мешают. У меня просто нет времени.

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