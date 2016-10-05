DreamHack проведет очередной фестиваль во Франции

Организаторы DreamHack AB и Tours Evenements объявили о возвращении одного из самых больших цифровых фестивалях во Франции - DreamHack Tours. Соревнования пройдут с 6 по 8 мая в городе Тур.



DreamHack Tours посетило более 8500 участников в течение этого года. Кроме того, игроки и команды, которые участвовали в нескольких турнирах, заработали более 335 000 долларов призовых.



Постоянный интерес и рост профессиональных и любительских кибеспортивных соревнований всегда приветствуется французской аудиторией. С более чем 7,9 миллионами просмотров профессиональных турниров и 1,7 миллионами просмотров любительских турниров. DreamHack France является самым популярным киберспортивным событием во Франции.



Больше подробностей о мероприятии появятся в ближайшие месяцы.



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