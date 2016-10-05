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Допинг-проба «Б» Феликса Штурма будет вскрыта 12 октября

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Допинг проба немецкого боксера, «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76 кг Феликса Штурма будет вскрыта 12 октября.

Вскрытие произойдет в Кельне в Институте биохимии спорта.

В случае положительного результата допинг-пробы «Б» боксер будет лишен титула «суперчемпиона» мира по версии WBA.

Штурм в феврале в немецком Оберхаузене победил Чудинова раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона WBA. Позднее стало известно, что допинг-проба «А», взятая у немца после боя, показала наличие станозолола.

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