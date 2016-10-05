Иван Саввиди: Мы помогли «Ростову» погасить долги, а наш логотип на футболках не появился

Председатель совета директоров ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди рассказал о противоречиях с ФК «Ростов».

«Факт в том, что нас попросили помочь. Чтобы клуб смог разблокировать арестованные счета и команда поехала в Европу, нас попросили заплатить за два месяца. И мы за август и сентябрь заплатили больше 110 млн рублей. В частности, перед поездкой в Мюнхен под эти цели отдали 63,5 млн.

Поставили одно условие: мы оплачиваем дорогу и гостиницы, разблокируем счета, покупаем команде форму. А их дело – разместить на футболках наш логотип. Потому что нас интересовал немецкий рынок, был интерес продвинуть бренд и в Германии.

Мы помогли «Ростову» погасить все текущие задолженности, в том числе – по налогам. И после этого нам рассказывают о регламентах УЕФА. Но мы же не первый день работаем – если были такие регламенты, почему вы взяли деньги?», – сказал Саввиди в интервью «Известиям».

Напомним, во вторник Саввиди заявил, что «Группа Агроком» прекращает спонсировать «Ростов» за неисполнение обязательств.