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Станислав Черчесов: В сборной России появился беременный

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед второй тренировкой команды в Краснодаре пошутил о том, что в команде появился беременный футболист.

«У нас в команде появился беременный. Плюс полтора килограмма», – приводит ТАСС слова Черчесова. При этом тренер не уточнил, о каком игроке идет речь.

Напомним, сборная России готовится к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара». Начало – 16:00 (мск).

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