На стадион «Краснодара» запрещено проносить семечки
Официальный твиттер «Краснодара»
опубликовал список ограничений, которые будут введены на новом стадионе клуба.
На стадион будет запрещено проносить семечки и другие продукты питания, сигареты, алкоголь и дудки.
Болеем красиво! На новый стадион «Краснодара» запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, сигареты, алкоголь и дудки. pic.twitter.com/BR6y8CIRvt— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 октября 2016 г.
Напомним, стадион «Краснодара» будет открыт 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика. Начало – 16:00 (мск).
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