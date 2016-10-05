На стадион «Краснодара» запрещено проносить семечки

Федор Смолов: Благодарен Аджоеву. Если бы на его месте был профессионал, я бы не ушел бесплатно

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своем уходе из московского «Динамо». Он отметил, что благодарен Гураму Аджоеву, который тогда был спортивным директором клуба.