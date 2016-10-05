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Абрамович попал в пятерку самых влиятельных людей английского футбола

Андрей Ефимов
Источник:  The TelegraphКомментарии

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович занял пятую строчку в списке самых влиятельных людей в английском футболе по версии The Telegraph.

- Даже если вы не болеете за «Челси», даже если вы никогда не были на «Стэмфорд Бридж», Абрамович наверняка оказал сильное влияние на ваш клуб. Он сделал владельца вашей команды миллиардером. Благодаря ему распоясались футбольные агенты. Из-за него Арсен Венгер не выиграл ни одного чемпионского титула на протяжении десяти лет. Если говорить об английском футболе XXI века, то следы Абрамовича можно найти повсюду.

Но это мелочи в сравнении с тем, что Абрамович еще может сделать. Ему нет и 50 лет. И он может продолжать свою деятельность еще целое поколение, а может и не одно. Абрамович может устать ждать улучшения игры от Конте и за ночь взорвет трансферный рынок. Нельзя исключать и того, что уже завтра ему надоест управлять «Челси», и он бросит один из крупнейших клубов мира, который в этом случае ждет глубокий кризис. Абрамович крайне редко что-то говорит на публике, окружив себя преданными советниками. Как говорил Да Винчи, ничто не укрепляет авторитет так, как молчание, - отмечает издание.

Добавим, что владелец «Челси» в списке уступил тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, агенту Жорже Мендешу, тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле и исполнительному директору Премьер-лиги Ричарду Скудамору.

Напомним, после семи матчей чемпионата Англии подопечные Антонио Конте расположились на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.
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