Даниил Квят: «Сузука» состоит из множества поворотов, которые не встретишь ни где

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

- Публика в Японии невероятная. Второе, что приходит в голову при упоминании этой страны – суши и прочие местные блюда – мне они нравятся. Что касается трассы, «Сузука» - легендарный автодром, там очень узко и можно ехать по единственной траектории, поэтому важно сделать все правильно. В прошлом году я вылетел в десятом повороте и врезался в стену – ощущения не из приятных. Трасса состоит из множества поворотов, которых не встретишь ни на одной трасса, это и делает гран-при особенным, - сказал Квят.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября.

Перед 17-м этапом «королевских гонок» 22-летний российский пилот расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.