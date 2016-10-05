Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй6:2, 6:1Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: «Сузука» состоит из множества поворотов, которые не встретишь ни где

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

- Публика в Японии невероятная. Второе, что приходит в голову при упоминании этой страны – суши и прочие местные блюда – мне они нравятся. Что касается трассы, «Сузука» - легендарный автодром, там очень узко и можно ехать по единственной траектории, поэтому важно сделать все правильно. В прошлом году я вылетел в десятом повороте и врезался в стену – ощущения не из приятных. Трасса состоит из множества поворотов, которых не встретишь ни на одной трасса, это и делает гран-при особенным, - сказал Квят.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября.

Перед 17-м этапом «королевских гонок» 22-летний российский пилот расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Воробьев: Возможно, в 2018 году Гран-при России будет ночнымПромоутер российского Гран-при «Формулы-1» Сергей Воробьев рассказал о последних новостях этапа. Он не исключил, что гонка будет проводится ночью.На Гран-при Малайзии арестованы болельщики за демонстрацию нижнего белья в цветах флага страныДевять австралийских болельщиков были задержаны после окончания Гран-при Малайзии вечером в воскресенье. Мужчины в возрасте от 25 до 29 лет, продемонстрировали нижнее белье в цветах национального флага Малайзии.Сьюзи Вольф: Хочется надеяться, что в ближайшие десять лет в Формуле-1 появится женщинаБывшая участница программы развития команды «Уильямс» Сьюзи Вольф надеется в течение ближайших десяти лет увидеть на стартовой решётке в Формуле-1 женщину.Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при МалайзииГолландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии-2016.От инвестиции до прибылиОт инвестиции до прибылиО чем говорили сессии «Спортивная индустрия — возможности для эффективных инвестиций» в рамках форума «Сочи-2016»Феттель потеряет три позиции на старте Гран-при ЯпонииПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель получил наказание по итогам Гран-при Малайзии. В следующей гонке в Японии он будет оштрафован на три позиции на старте.Серхио Перес: В следующем сезоне буду выступать в «Форс Индии»Мексиканский пилот «Форс Индии» Серхио Перес официально подтвердил, что следующий сезон проведет в индийской «конюшне».Даниил Квят: Гонка была испорчена после столкновения на первом кругеРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки в Малайзии.Нико Росберг: После первого поворота я думал, что для меня все законченоНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты гонки в Малайзии.Макс Ферстаппен: Феттель хотел выиграть гонку в первом повороте – это смешноПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты гонки в Малайзии.Даниэль Риккардо: Я же говорил, что в этом сезоне мы выиграем гонкуПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки в Малайзии.Риккардо выиграл Гран-при Малайзии, Квят - 14-йГонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо одержал победу на Гран-при Малайзии.Франц Тост: Решение по контракту Квята будет основываться на его выступленииГлава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал слухи о том. Что француз Пьер Гасли может заменить Даниила Квята.Кевин Магнуссен: Результаты квалификации позволяют нам побороться за очки в гонкеДатский пилот «Рено» Кевин Магнуссен прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.Фелипе Масса: Надеюсь, в гонке стратегия, темп и погода сработают в нашу пользуБразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты квалиикации «Формулы-1», на этапе, который проходит в Малайзии.Даниил Квят: Сегодня получилось выжать максимум из машиныРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалиикации «Формулы-1», на этапе, который проходит в Малайзии.Себастьян Феттель: Пилоты «Мерседес» – фавориты завтрашней гонкиЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.Нико Росберг: Ошибка в последнем повороте не позволила мне завоевать поулПилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.Льюис Хэмилтон: Машина вела себя прекрасно, а я получил удовольствие от квалификацииБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.Хэмилтон стал лучшим в квалификации на Гран-при Малайзии, Квят будет стартовать в гонке 15-мДействующий чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал лучший результат в квалификации на трассе «Сепанг» в рамках Гран-при Малайзии-2016.

Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Японии
Гран-при Японии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение