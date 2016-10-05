Юрий Белоус: Вряд ли Гинер продаст 100% ЦСКА

Бывший генеральный директор «Ростова» и бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал новость о вероятной продаже Евгением Гинером футбольного клуба ЦСКА.

- Вряд ли Евгений Леннорович, при его любви к футболу, решит продать все 100 процентов акций. Скорее всего, речь идет о продаже 50 процентов, чтобы погасить долги, которые возникли при строительстве стадиона, потому что это очень недешевая история. К тому же, как мы видим на примерах квартир, сегодня лучше покупать, чем продавать. В плане продаж на рынке идет стагнация. С другой стороны, Гинер, конечно, опытный бизнесмен и лучше нас представляет ситуацию, которая у нас происходит в экономике.

Руководитель для клуба очень много значит. Евгений Леннорович пришел в ЦСКА и возродил его победные традиции. Сегодня ЦСКА — это серьезный бренд с прекрасной материальной базой. Один из немногих, который не скажу что зарабатывает деньги, но хотя бы с наименьшей степенью потерь выходит из той ситуации, которая сложилась в стране. У Гинера, как мы знаем, нет сырьевого бизнеса — он не сидит на трубе, не черпает ковшом ни нефть, ни газ, ни никель. В этом плане, ему, конечно, очень тяжело, - цитирует Белоуса Sobesednik.ru.

Ранее колумнист «Советского спорта» Василий Уткин несколько раз писал и говорил о том, что в ЦСКА проблемы с финансированием. Источник подтвердил эту информацию и сказал, что перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16.

Евгений Гинер возглавляет ПФК ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь - Кубок России, побеждал в финале Кубка УЕФА. В сентябре этого года у ЦСКА появился новый современный стадион на 30 тысяч зрителей и это тоже заслуга Гинера.