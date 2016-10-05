Олег Романцев: Продолжаю верить в чемпионство «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев отказался разглашать итоги заседания КДК РФС по делу Гершковича, но заявил, что продолжает верить в чемпионство красно-белых.

– Олег Иванович, каков вердикт КДК РФС по делу Гершковича?

– Ребят, нас просили не разглашать до официального объявления. Скоро сами все узнаете, – сказал Романцев.

– Несмотря на известные события последних дней, вы все равно верите, что «Спартак» станет чемпионом?

– А что произошло?

– Например, скандал с судейством.

– Я продолжаю верить в чемпионство, потому что «Спартак» очень много задолжал болельщикам. Пора отдавать долги.