Футболисты «Рубина» протестировали FIFA 17
Футболисты «Рубина» Максим Канунников и Рифат
Жемалетдинов протестировали FIFA 17 и обсудили свои профайлы в новом футбольном
симуляторе от EA Sports.
- Есть с чем сравнивать, я долго время играю – каждый год приобретаю новую FIFA. На первый раз мне очень понравилось. Конечно хочется побольше скилл в игре, но для этого и жизни играть нужно на много круче. Будем работать, чтобы в следующей части быть намного сильнее, - поделился эмоциями Канунников.
FIFA все возрасты покорны. Обзор нового футбольного симулятора от EA Sports
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