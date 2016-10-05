Елена Веснина: Шарапова сможет вернуться на былой уровень

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить дисквалификацию Марии Шараповой на девять месяцев.

«Это хорошая новость, прежде всего для Марии и для всего женского тенниса. Ее не хватало в туре. Я думаю, что Маша сможет вернуться на былой уровень, она не раз показывала свой чемпионский характер в тяжелых матчах», – приводит «Р-Спорт» слова Весниной.

Напомним, в июне ITF дисквалифицировала Шарапову на два года за употребления мельдония. 4 октября CAS сократил дисквалификацию на девять месяцев, признав вину Шараповой незначительной. Теперь бывшая первая ракетка мира сможет выступать в турнирах WTA с апреля следующего года.