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Елена Веснина: Шарапова сможет вернуться на былой уровень

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить дисквалификацию Марии Шараповой на девять месяцев.

«Это хорошая новость, прежде всего для Марии и для всего женского тенниса. Ее не хватало в туре. Я думаю, что Маша сможет вернуться на былой уровень, она не раз показывала свой чемпионский характер в тяжелых матчах», – приводит «Р-Спорт» слова Весниной.

Напомним, в июне ITF дисквалифицировала Шарапову на два года за употребления мельдония. 4 октября CAS сократил дисквалификацию на девять месяцев, признав вину Шараповой незначительной. Теперь бывшая первая ракетка мира сможет выступать в турнирах WTA с апреля следующего года.

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