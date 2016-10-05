Михаил Гершкович: Мы на КДК РФС разобрались в ситуации
Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев не приезжал на заседание КДК РФС по делу Гершковича.
– Мы разобрались в ситуации, – сказал Гершкович. – Большего сказать не могу. До вынесения вердикта просили не комментировать.
– Бердыев присутствовал на заседании?
– Нет.
Напомним, накануне выборов президента РФС Гершкович предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА.
Позднее Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.
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