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Михаил Гершкович: Мы на КДК РФС разобрались в ситуации

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев не приезжал на заседание КДК РФС по делу Гершковича.

– Мы разобрались в ситуации, – сказал Гершкович. – Большего сказать не могу. До вынесения вердикта просили не комментировать. 

– Бердыев присутствовал на заседании?
– Нет. 

Напомним, накануне выборов президента РФС Гершкович предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА.

Позднее Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал. 

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