Гурам Аджоев: Как я мог уволить Павлова? Я его даже в глаза не видел

Новый президент тульского «Арсенал» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера клуба Сергея Павлова.

- Как я мог его уволить? Я его даже в глаза не видел. Его уволили вчера, а меня назначили сегодня, - цитирует Аджоева ТАСС.

Напомним, что сегодня главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов был отправлен в отставку.

Павлов возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда одержала 11 побед при трех ничьих в 14 матчах ФНЛ и завоевала путевку в премьер-лигу.

В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место.