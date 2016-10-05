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На строительство тренировочной базы к ЧМ-2018 в Кисловодске выделено 185 миллионов рублей

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Россия2018.рфКомментарии

Управление по экономике и инвестициям администрации Кисловодска объявило аукцион на строительство в районе поймы реки Подкумок тренировочной площадки для чемпионата мира 2018 года. Начальная цена контракта составляет 184 991 880 рублей. 

Напомним, согласно утвержденному ФИФА перечню тренировочных баз на территории Ставропольского края появится пять баз для размещения команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, одна из них расположится в Кисловодске.

При этом команда, которая выберет Кисловодск, будет тренироваться на стадионе на улице Либкнехта, а проживать в санаторий «Целебный нарзан».

Согласно проекту, в пойме реки Подкумок, в 6,5 км от Кисловодского парка планируется размещение футбольного поля с трибунами и разминочной зоны на месте существующего стадиона. Также здесь предусматривается строительство административно-бытового корпуса с раздевалками, залом для пресс-конференций и обустройство территории с парковками для автотранспорта. 

Работы должны быть завершены до 30 ноября 2017 года.

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