«Зенит» и «Спартак» оштрафованы на 735 тысяч рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые «Зенит» и «Спартак» получили по итогам матча девятого тура чемпионата России.

- «Зенит» за использование пиротехники болельщиками в матче против «Спартака» оштрафован на 300 тыс. рублей. За поджог атрибутики клуб также получил штраф в размере 50 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. За демонстрацию несогласованного баннера — 25 тыс. рублей, в итоге - 415 тысяч рублей. «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники, за скандирование ненормативной лексики — ещё на 20 тыс. рублей, - приводит слова Григорьянца Чемпионат.com.

Напомним, «Зенит» дома одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».