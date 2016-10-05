«Зенит» и «Спартак» оштрафованы на 735 тысяч рублей
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые «Зенит» и «Спартак» получили по итогам матча девятого тура чемпионата России.
- «Зенит» за использование пиротехники болельщиками в матче против «Спартака» оштрафован на 300 тыс. рублей. За поджог атрибутики клуб также получил штраф в размере 50 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. За демонстрацию несогласованного баннера — 25 тыс. рублей, в итоге - 415 тысяч рублей. «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники, за скандирование ненормативной лексики — ещё на 20 тыс. рублей, - приводит слова Григорьянца Чемпионат.com.
Напомним, «Зенит» дома одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, красно-белые днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция