Специальная машина завершает прошивку газона «Лужников»

На стадионе «Лужники» завершается прошивка футбольного газона искусственными нитями.

Работы выполняет специальная машина, которая прошивает газон искусственными нитями.

– У машины есть матрица, в которую вставлены спицы. Управляется машина компьютером. Каждые 2 сантиметра эти спицы опускаются в дерн и прошивают газон. Искусственная нить стабилизирует корневую систему. В течение двух недель корни натуральной травы обволакивают искусственную – и она удерживает их в дерне, – объяснил Станислав Солонцов, представитель компании, которая занимается газоном «Лужников».

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй pic.twitter.com/aovqjDi0JE — Артем Локалов (@lokalov) 5 октября 2016 г.

Как отмечают специалисты, спустя две недели на газоне можно будет играть в футбол. Реконструкцию же «Лужников» планируют завершить в декабре этого года. Как известно, здесь пройдет несколько матчей ЧМ-2018 – в том числе, первая игра и финал.