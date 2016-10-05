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Заместитель мэра Москвы: У нас нет сомнений, что «Лужники» будут готовы к приему команд на ЧМ-2018

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин прокомментировал ход строительных работ на стадионе «Лужники».

– До конца этого года стадион будет построен, в следующем году пройдет наладка технического оборудования на арене. У нас нет сомнений, что стадион будет готов к приему команд чемпионата мира в 2018 году.

В ходе реконструкции спорткомплекса большое внимание уделяется не только реконструкции арены, которая сохранит свой исторический облик, но и развитию всего спорткомплекса в целом. В результате благоустройства «Лужники» превратятся в современный и комфортный комплекс, где можно будет с пользой провести время, – заявил Хуснуллин.

Напомним, что «Лужники» примут несколько матчей ЧМ-2018, в том числе матч-открытие и финал.

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