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Рассмотрение дела о подделке документов исполнительным директором «Луча-Энергии» перенесено на неделю

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что дело исполнительного директора «Луча-Энергии» Александр Голубчикова будет рассмотрено через неделю. Напомним, Голубчиков обвиняется в нарушении статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС «Подделка документов».

– Это дело мы должны были рассмотреть сегодня в 12:00, но Голубчиков еще вчера в письменном виде попросил перенести заседание на неделю из-за вынужденной поездки во Владивосток. При первом обращении мы всегда идем на встречу. Рассмотрим этот вопрос 12 октября, – сказал Григорьянц.

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