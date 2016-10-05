Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй6:2, 6:1Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФС: На матч с Коста-Рикой реализовано 30 тысяч билетов

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал, что на данный момент реализовано 30 тысяч билетов.

- Пока на матч с Коста-Рикой реализовано 30 тыс. билетов из 34 тыс. Близко к аншлагу, но ещё остаются билеты, - цитирует Владимирова «Чемпионат».

Напомним, сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара». Начало – 16:00 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Газинский: С Коста-Рикой играем в Краснодаре, а это двойная ответственностьПолузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Коста-Рики.На стадион «Краснодара» запрещено проносить семечкиОфициальный твиттер «Краснодара» опубликовал список ограничений, которые будут введены на новом стадионе клуба.Станислав Черчесов: В сборной России появился беременныйГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов перед второй тренировкой команды в Краснодаре пошутил о том, что в команде появился беременный футболист.Максим Канунников: Здорово, что в России открываются европейские стадионыФорвард сборной России и казанского «Рубина» Максим Канунников поделился ожиданиями об открытии стадиона «Краснодар» .Игорь Смольников: Надел майку сборной - выходи и бейсяЗащитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников рассказал журналистам о состоянии команды и ответил на вопрос о судействе в игре со «Спартаком»Жирков по-прежнему не тренируется со сборной РоссииЗащитник «Зенита» Юрий Жирков пропустил вторую тренировку сборной России в Краснодаре, сообщает «Р-Спорт».Если бы Черчесовым был я. Колонка Евгения ЛовчеваЕсли бы Черчесовым был я. Колонка Евгения ЛовчеваПеред игрой сборных России и Коста-Рики обозреватель «Советского спорта» получил задание вжиться в роль главного тренера нашей команды.Бора и Ельцин. С кем ассоциируется Коста-РикаБора и Ельцин. С кем ассоциируется Коста-Рика«Советский спорт» рассказывает о людях, с которыми ассоциируется сборная Коста-РикиСтанислав Черчесов: Решили поберечь Шатова, Дзюбу и БерезуцкогоСтанислав Черчесов: Решили поберечь Шатова, Дзюбу и БерезуцкогоГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к игре с Коста-Рикой в Краснодаре и поведал о значимости результата.Валерий Газзаев: Сборная России должна войти в четверку лучших на домашнем чемпионате мираСборная России на домашнем чемпионате мира должна войти в четверку сильнейших, уверен экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.Сборная России в декабре сыграет с МакедониейСборная России по футболу проведет в декабре товарищеский матч со сборной Македонии. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.Жирков тренируется по индивидуальной программе перед матчем Россия – Коста-РикаСборная России готовится к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Накануне этой игры по индивидуальной программе занимается защитник «Зенита» Юрий Жирков.Галицкий посетил тренировку сборной РоссииПрезидент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий побывал на тренировке сборной России, которая готовится к товарищеской встрече с командой Коста-Рики.«Шнур здесь остановился?». Как сборная России прибыла в Краснодар«Шнур здесь остановился?». Как сборная России прибыла в КраснодарРепортаж «Советского спорта» о том, как сборная России прибыла в Краснодар, где 9 октября пройдет товарищеский матч с Коста-Рикой.«Спартак» посадили на свисток». Как сборники реагировали на горячую тему«Спартак» посадили на свисток». Как сборники реагировали на горячую темуКорреспонденты «Советского спорта» проводили сборную России на рейс в Краснодар, где 9 октября команда сыграет товарищеский матч.Сборная России отправилась в Краснодар на матч с Коста-РикойФутболисты сборной России отправились в Краснодар на товарищеский матч с Коста-Рикой.Павел Чебану: Федерация футбола Молдавии дала согласие на матч с РоссиейПрезидент Федерации футбола Молдавии (FMF) Павел Чебану сообщил, что FMF дала согласие на проведение товарищеского матча со сборной России в феврале в Турции.Дмитрий Булыкин: Вызов Панченко в сборную – аванс, который надо оправдатьБывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард бело-голубых Кирилл Панченко, впервые вызванный в сборную России по футболу, получил аванс, который необходимо еще оправдать.Вратарь-аналитик. Что нужно знать о БеленовеВратарь-аналитик. Что нужно знать о БеленовеРассказываем о голкипере «Анжи» Александре Беленове, стабильная игра которого позволила ему получить вызов в сборную России.Александр Беленов: Для меня большая честь выступать за сборную РоссииГолкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал вызов в сборную России в связи с травмой вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение