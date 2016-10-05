РФС: На матч с Коста-Рикой реализовано 30 тысяч билетов

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал, что на данный момент реализовано 30 тысяч билетов.

- Пока на матч с Коста-Рикой реализовано 30 тыс. билетов из 34 тыс. Близко к аншлагу, но ещё остаются билеты, - цитирует Владимирова «Чемпионат».

Напомним, сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара». Начало – 16:00 (мск).