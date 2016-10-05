«Дело Гершковича» направлено в комитет по этике РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц – об итогах заседания по делу главы общественной организации отечественных тренеров Михаила Гершковича. Напомним, он обвинялся в нарушении статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС.

На заседании присутствовали не все, чьи подписи были под документом, направленным в РФС еще до выборов президента футбольного союза. В нем говорилось, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС противоречит уставу ФИФА. Позже Бердыев заявил, что ничего не подписывал. На сегодняшнем заседании Бердыев отсутствовал.

– Все присутствующие на заседании - Гаджиев, Игнатьев, Романцев, Семин и Хидиятуллин - подтвердили свою подпись под документом. Что она была поставлена с их согласия. Поэтому, проанализировав все документы и высказывания участников заседания, мы пришли к выводу, что в данном деле не усматриваем признаков нарушения статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС, – говорит Григорьянц. – Но мы пришли к выводу, что Михаил Данилович пользовался своим положением, потому что один человек от своей подписи в документе все-таки отказался. Это уже совсем другая статья. Она относится не к дисциплинарным отношениям, а к этике РФС.