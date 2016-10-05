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Портал CSGOLounge за 2016 год принял ставки на 1 миллиард долларов

Дмитрий Галкин
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Сотрудник аналитического агентства Legal Sports Уилл Грин опубликовал отчет об исследовании деятельности портала CSGOLounge.

В ходе исследования выяснилось, что с января по август 2016 года портал принял ставки более 103 миллионов скинов, общей стоимостью порядка 1 миллиарда долларов. Информация была собрана из 2800 матчей, на которые пользователи ставили в среднем 37 000 внутриигровых предметов. Средняя общая стоимость ставок на одну игру составила 358 000 долларов.

Больше всего скинов было поставлено на матч SK Gaming против Team Liquid на турнире ESL One Cologne. В это время сайт принял ставки 320 000 внутриигровых предметов. Средняя сумма ставок за одну встречу на турнире ESL One Cologne поднялась выше отметки в 1,6 миллиона долларов.

CSGO Lounge — одна из крупнейших ставочных платформ в мире. Ранее пользователи могли использовать свои внутриигровые предметы в качестве валюты для ставок, но из-за неправомерного использования аккаунтов Steam, портал получил запрет от Valve. В сентябре сайт возобновил работу и ввел новую систему валют в виде монет.

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