Юрий Газинский: С Коста-Рикой играем в Краснодаре, а это двойная ответственность

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Коста-Рики.

«В сборную всегда приезжаешь в хорошем настроении. Приятно, когда вызывают в национальную команду. Думаю, что все ребята это чувствуют. Успехи клуба, конечно, придают дополнительную уверенность. Перед отъездом нам удалось победить в игре с «Рубином», это добавляет эмоций.

Будем играть на шикарном стадионе, хочется выиграть первый матч. Кроме того, играем в Краснодаре, а это двойная ответственность, ведь на стадион придет множество людей, чтобы поддержать нас. Защищать цвета национальной команды — это большая ответственность. Но мы постараемся справиться», - приводит слова Газинского «Матч ТВ».

Напомним, матч России и Коста-Рики состоится 9 октября на новом стадионе «Краснодара».