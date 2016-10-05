Юрий Газинский: С Коста-Рикой играем в Краснодаре, а это двойная ответственность
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Коста-Рики.
«В сборную всегда
приезжаешь в хорошем настроении. Приятно, когда вызывают
в национальную команду. Думаю, что все ребята это чувствуют. Успехи клуба,
конечно, придают дополнительную уверенность. Перед отъездом нам удалось
победить в игре с «Рубином», это добавляет эмоций.
Будем играть на шикарном
стадионе, хочется выиграть первый матч. Кроме того, играем в Краснодаре,
а это двойная ответственность, ведь на стадион придет множество
людей, чтобы поддержать нас. Защищать цвета национальной команды — это
большая ответственность. Но мы постараемся справиться», - приводит
слова Газинского «Матч ТВ».
Напомним, матч России и Коста-Рики состоится 9 октября на новом стадионе «Краснодара».