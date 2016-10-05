Максим Шарифьянов: Без Мозгова качественной защиты у «Лейкерс» не будет

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о первом матче в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» российского центрового. Вчера «Лейкерс» обыграл «Сакраменто» – 103:84.

- Сейчас многие команды играют без ярко выраженных больших. Какой будет у команды рисунок, как будут задействовать Тиму, мы поймет только после нескольких матчей регулярки, - говорит Максим Шарифьянов. - Но пока понятно, что Тима стартовый центр и один из лидеров команды. Это было видно по тому, как он подсказывал Лэрри Ненсу-младшему, четвертому номеру, разыгрывающему Д'Анджело Расселу.

- Как бы не получилось истории, как в «Кливленде» в прошлом сезоне, когда «Кавс» сделали ставку на маленькую пятерку…

- Не думаю, что такое будет в «Лейкерс». У Уолтона другие исполнители и перед командой стоят другие задачи. При всем уважении к «Лейкерс» понятно, что они не собираются конкурировать с «Кливлендом» или «Голден Стэйтс» за чемпионский титул. Задача – выйти в плей-офф. Для этого надо, прежде всего, показывать надежную игру в защите, а без Тимы качественной защиты не будет.

НБА. Предсезонные матчи «Лейкерс» – «Сакраменто» – 103:84 (21:31, 18:21, 25:17, 39:15) «Лейкерс»: Блэк (15 + 5 подборов), Л. Уильямс (15), Кларксон (12 + 6 подборов), Э. Браун (10), Нэнс (9), Мозгов (6 очков + 9 подборов) игровое время 22.31 мин.