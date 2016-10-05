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Гурам Аджоев: Давно общаюсь с кандидатами на пост тренера «Арсенала»

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о поисках главного тренера клуба и задачах команды на сезон.

- Новый наставник должен быть объявлен завтра вечером, у меня есть несколько кандидатур. Сергей Кирьяков или Игорь Семшов? Сейчас фамилий называть не буду, но я уже давно общаюсь с кандидатами. Вчера я встречался с одним, позавчера с другим. Завтра всё должно решиться. То же самое касается и тренерского штаба.

Задачи на сезон? Победы в матчах и очки. Если следовать этому курсу, то будет и место в таблице и настроение. Конечно, каждый президент хочет, чтобы его команда была на первом месте. Что касается возможных приобретений в зимнее трансферное окно, то, безусловно, нам нужно будет усилиться, - цитирует Аджоева «Чемпионат».

Напомним, в среду на заседании попечительского совета «Арсенала» Аджоев был назначен президентом клуба, а Андрей Козлов – исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее в среду «Арсенал» подтвердил на официальном сайте отставку Сергея Павлова, под руководством которого команда набрала семь очков в девяти турах и сейчас занимает 14-е место в премьер-лиге.

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