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Нил Уорнок назначен главным тренером «Кардиффа»

Александр Семкив
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Британец Нил Уорнок назначен главным тренером футбольного клуба «Кардифф», сообщает официальный сайт клуба.

67-летний специалист сменил на этом посту Пола Троллопа, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Ранее Уорнок возглавлял более десяти британских клубов, среди которых «Лидс Бнайтед», «Куинз Парк Рейнджер», «Кристал Пэлас». Последним местом работы британца стал «Ротерем Юнайдет».

Напомним, после 11 матчей чемпионшипа «Кардифф» расположился на 23-м месте, имея в активе восемь очков.

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