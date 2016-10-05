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Андрей Созин: Комитет по этике? На бумаге – есть, в природе – нет

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Член комитета по этике Андрей Созин рассказал о том, что при президенте РФС Виталии Мутко комитет не собирался ни разу.

«Не могли бы вы уточнить у господина Григорьянца – а где комитет по этике, он вообще есть? Господин Лукин ушел, комитет по этике существует на бумаге. При господине Мутко, когда он сменил на посту президента РФС (Николая) Толстых, комитет по этике не собирался ни разу. Сейчас это в разобранном состоянии. Есть ли комитет по этике? Да, на бумаге есть. Есть ли он в природе? Нет, его нет», – приводит «Р-Спорт» слова Созина.

Напомним, сегодня председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК обратится к Мутко для передачи дела Михаила Гершковича в комитет по этике.

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