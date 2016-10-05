Кузнецов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Пекине, уступив Маррэю

Россиянин Андрей Кузнецов уступил представителю Великобритании Энди Маррею в 1/8 финала турнира в Пекине.

Встреча между спортсменами завершилась со счетом 2:6, 1:6. 25-летний теннисист из РФ за все время игры совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. В активе Меррея - 4 эйса, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

Таким образом, британец вышел в четвертьфинал, где ему предстоит встретиться со своим соотечественником Кайлом Эдмундом.

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг