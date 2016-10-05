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Кузнецов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Пекине, уступив Маррэю

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянин Андрей Кузнецов уступил представителю Великобритании Энди Маррею в 1/8 финала турнира в Пекине.

Встреча между спортсменами завершилась со счетом 2:6, 1:6. 25-летний теннисист из РФ за все время игры совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. В активе Меррея - 4 эйса, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

Таким образом, британец вышел в четвертьфинал, где ему предстоит встретиться со своим соотечественником Кайлом Эдмундом.

Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг  

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Кузнецов А. (Россия) - 6:2, 6:1

Место и дата

05 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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