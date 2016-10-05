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Кими Райкконен: «Сузуку» нельзя отнести к моим любимым трассам, но она интересная и сложная

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

«Вряд ли можно отнести «Сузуку» к моим любимым трассам, но она интересная и сложная. Это одна из тех трасс, где многое зависит от управляемости: если машина ведёт себя не так, как бы вам хотелось, то на этом быстром кольце вам приходится нелегко. Но как только всё начинает работать так, как вам нужно, вы начинаете получать удовольствие от пилотирования и можете атаковать, ведь скорости там очень высокие. Так что выступать там интересно. В «Сузуке» немало возможностей для обгонов. Я часто пробовал опережать соперников в шикане – если у вас достаточно хорошая скорость, то там можно отыграть позицию. Кроме того, мне нравится местная кухня, и у меня там много болельщиков, которые очень любят «Формулу-1», - сказал Райкконен.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября.

Перед 17-м этапом «королевских гонок» 36-летний финн расположился на 4-й строчке личного зачета, имея в активе 160 очков.

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