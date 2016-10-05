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ИгроМир 2016 и Comic Con Russia 2016 завершены с новым рекордом

Дмитрий Галкин
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С 29 сентября по 2 октября 2016 года прошла одиннадцатая международная выставка «ИгроМир 2016», главное событие российского игрового мира и самый долгожданный праздник для всех любителей видеоигр. Одновременно с выставкой состоялся международный фестиваль для поклонников поп-культуры Comic Con Russia 2016, проходящий в России третий год подряд.

В этом году оба мероприятия посетило 163 тысячи посетителей за четыре дня работы. Более 250 компаний представили главные новинки игрового мира и поп-культуры на более чем 210 стендах и торговых местах. Экспозиции разместились в четырех залах первого павильона «Крокус Экспо» общей площадью 26.500 кв.м. В бизнес-дне выставок (29 сентября) приняло участие 12 000 человек, а все дни работы ИгроМира 2016 и Comic Con Russia мероприятия освещали более 1900 представителей прессы: газет и журналов, теле- и радиостанций, специализированных и общеинформационных интернет-ресурсов, а также известные видеоблогеры и блогеры.

На «ИгроМире 2016» были представлены стенды PlayStation, WB Games, Capcom, CD Projekt RED, SEGA, Epic Games, BANDAI NAMCO, Square Enix, 2K Games, «Бука», Intel, ASUS, MSI, THQ Nordic, Lenovo, Alienware, уникальная зона Adrenaline Rush, на которой прошел финал международной киберспортивной лиги Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive с общим призовым фондом 100 000 долларов. Победителем турнира стала российская команда Gambit.

В рамках Comic Con Russia 2016 состоялись встречи со звездами, фото и автограф-сессии, общение со специальными гостями, дефиле косплееров на сценах, а также главные премьеры из мира фильмов, сериалов, настольных игр, развлекательной литературы и, конечно же, популярных комиксов, аниме и манга. Специальные гости фестиваля Comic Con Russia, актеры Натан Филион (Nathan Fillion), Майкл Кудлиц (Michael Cudlitz) и Себастьян Роше (Sebastian Roche), успешно выступили на сцене, ответили на вопросы поклонников, провели фотосессии и автограф-сессии. Приятным сюрпризом для посетителей фестиваля стало уникальное косплей-шоу знаменитой ЛиАнны Вамп, специальной гостьи в категории «Косплей», а также ее фотосессия.

ИгроМир 2016» – старейшая и крупнейшая в России международная выставка интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов, планшетов и других платформ.

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