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Йоахим Лев: Иногда клубного тренера оставляют на съедение болельщикам и водят за нос, как зверька в цирке

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BildКомментарии

Наставник сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своих планах на будущее, а также поведал о своем отношении к клубному футболу. 

«Информация о том, что я больше не вернусь в чемпионат Германии – правда. Мне не нравится, как происходит смена тренеров в клубах. Да, это имеет место быть, однако, главным фактором в этом процессе должна стать честность. Иногда бывает так, что специалиста оставляют на съедение болельщикам и водят за нос как зверька в цирке», - приводит слова Лева Bild.

Напомним, в чемпионате Германии Лев тренировал такие клубы, как «Штутгарт» и  «Карлсруэ».


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