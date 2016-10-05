Йоахим Лев: Иногда клубного тренера оставляют на съедение болельщикам и водят за нос, как зверька в цирке

Наставник сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своих планах на будущее, а также поведал о своем отношении к клубному футболу.



«Информация о том, что я больше не вернусь в чемпионат Германии – правда. Мне не нравится, как происходит смена тренеров в клубах. Да, это имеет место быть, однако, главным фактором в этом процессе должна стать честность. Иногда бывает так, что специалиста оставляют на съедение болельщикам и водят за нос как зверька в цирке», - приводит слова Лева Bild.



Напомним, в чемпионате Германии Лев тренировал такие клубы, как «Штутгарт» и «Карлсруэ».



