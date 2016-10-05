Нико Росберг: Для меня было бы честью добавить свое имя в список победителей гран-при Японии
Немецкий
пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1»,
который пройдет в Японии.
«Этап в Малайзии сложился для
нас не лучшим образом. Для меня гонка едва не закончилась на старте, и я
сочувствую Льюису, поскольку знаю, каково терять важные очки. Было также очень
обидно за механиков, которые напряжённо работали по ходу всего уик-энда. Но не
стоит недооценивать силу нашей команды. Мы отыграемся.
Я здесь для того, чтобы
побеждать – это моя главная цель. Следующая возможность будет на «Сузуке», и
мне хотелось бы оказаться там на вершине подиума. Это одна из классических
трасс, на которой выигрывали легендарные гонщики, поэтому для меня было бы
честью добавить свое имя в этот список. В предыдущие годы мне постоянно там
чего-то не хватало. Но думаю, что в этом сезоне я продемонстрировал, что
многому научился за два последних года, поэтому готов к этому вызову», - сказал
Росберг.
Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 31-летний немец занимает первое место личного зачета, имея в активе 288 очков. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон, расположился строчкой ниже с 265 очками.
Гран-при
Японии пройдет с 7 по 9 октября.