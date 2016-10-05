Нико Росберг: Для меня было бы честью добавить свое имя в список победителей гран-при Японии

Немецкий пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.



«Этап в Малайзии сложился для нас не лучшим образом. Для меня гонка едва не закончилась на старте, и я сочувствую Льюису, поскольку знаю, каково терять важные очки. Было также очень обидно за механиков, которые напряжённо работали по ходу всего уик-энда. Но не стоит недооценивать силу нашей команды. Мы отыграемся.

Я здесь для того, чтобы побеждать – это моя главная цель. Следующая возможность будет на «Сузуке», и мне хотелось бы оказаться там на вершине подиума. Это одна из классических трасс, на которой выигрывали легендарные гонщики, поэтому для меня было бы честью добавить свое имя в этот список. В предыдущие годы мне постоянно там чего-то не хватало. Но думаю, что в этом сезоне я продемонстрировал, что многому научился за два последних года, поэтому готов к этому вызову», - сказал Росберг.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 31-летний немец занимает первое место личного зачета, имея в активе 288 очков. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон, расположился строчкой ниже с 265 очками.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября.