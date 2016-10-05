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Максим Шарифьянов: Мозгов – игрок стартовой пятерки

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о первом матче в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» российского центрового. Вчера «Лейкерс» обыграл «Сакраменто» – 103:84.

– Матч был товарищеский, давать какие-то оценки рано, но то, что мы хотели увидеть, увидели: Тима, игрок стартовой пятерки, ключевой баскетболист «Лейкерс» при игре в защите и в нападении, – говорит Максим Шарифьянов. – Хотя игра в нападении под него пока не заточена. Но это нормально – у команды была всего неделя тренировок, а это первый матч. И молодому первому номеру Д'Анджело Расселу еще нужно научиться, как правильно использовать Тимофея. Пока взаимопонимание было далеко от идеала. Мне даже интереснее было бы посмотреть, как Тима сыграли бы со второй пятеркой. Там разыгрывающий - бразилец Марсело Уэртас, который всю карьеру провел в Испании. Он хорошо взаимодействовал с большими второй пятерки, но Тима с ним не пересекся.

Голосование: Что ждет Мозгова в «Лейкерс»?

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