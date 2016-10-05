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Бывший защитник клубов бундеслиги арестован за перевозку 793 кг марихуаны

Андрей Ефимов
Источник:  ESPNКомментарии

Бывший защитник менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна» Марсело Плетш переведен в государственную тюрьму и ожидает суда по обвинению в хранении 793 килограммов марихуаны.

«Защитник был задержан военной полицией Толеду еще в ноябре 2015 года за провоз 854 пакетов марихуаны весом 793 кг. Все это время он находился в заключении. Если суд признает Плетша виновным, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы», - сообщает ESPN.

Напомним, что Плетш провел в составе «Боруссии» шесть сезонов и за 142 матча забил 2 гола. В «Кайзерслаутерне» защитник провел сезон 2005/06. В 2011 году бразилец завершил свою футбольную карьеру.

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