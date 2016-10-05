Кузнецова проиграла Киз в четвертьфинале турнира в Пекине
Россиянка Светлана Кузнецова в матче 1/4 финала турнира в Пекине уступила Мэдисон Киз из США.
Встреча между спортсменками завершилась со счетом 6:7 (2:7), 2:6.
За все время игры представительница РФ 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. В активе Киз – 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.
Таким образом, американка вышла в полуфинал, где ей предстоит встретиться с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Киз М. (США) - Кузнецова С. (Россия) - 7:6, 6:2
Место и дата
05 октября 15:00, , Онлайн-трансляция
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