Кузнецова проиграла Киз в четвертьфинале турнира в Пекине

Россиянка Светлана Кузнецова в матче 1/4 финала турнира в Пекине уступила Мэдисон Киз из США.

Встреча между спортсменками завершилась со счетом 6:7 (2:7), 2:6.

За все время игры представительница РФ 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. В активе Киз – 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

Таким образом, американка вышла в полуфинал, где ей предстоит встретиться с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/4 финала