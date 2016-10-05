Льюис Хэмилтон: На результате гран-при Малайзии не зацикливаемся
Британский
пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1»,
который пройдет в Японии.
«Прошлый уик-энд принёс
огромное разочарование. Это касается не только меня, но и всей команды. Но нет
никакого смысла зацикливаться на произошедшем. Мне нравится «Сузука», в два предыдущих
года я был быстр там, так что надеюсь, что эта тенденция сохранится.
Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 30-летний британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 265 очков.
Гран-при
Японии пройдет с 7 по 9 октября.
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