Льюис Хэмилтон: На результате гран-при Малайзии не зацикливаемся

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Японии.

«Прошлый уик-энд принёс огромное разочарование. Это касается не только меня, но и всей команды. Но нет никакого смысла зацикливаться на произошедшем. Мне нравится «Сузука», в два предыдущих года я был быстр там, так что надеюсь, что эта тенденция сохранится.

Напомним, перед 17-м этапом «королевских гонок» 30-летний британец расположился на второй строчке личного зачета, имея в активе 265 очков.

Гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября.