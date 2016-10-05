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Арда Туран: Чувствую, что хочу выступать только в футболке «Барселоны»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  RadyosporКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран рассказал о своем отношении к нынешнему клубу, отметив, что планирует завершить профессиональную карьеру в каталонской команде. 

«Барселона» – лучший клуб в мире. Чувствую, что хочу выступать только в этой футболке. Если я буду нужен команде лишь в течении минуты, буду играть эти 60 секунд. Если тренер решит оставить меня на скамейке – останусь. Готов отдавать всего себя. Луис Энрике всегда говорит, что доволен мной. Хочу закончить карьеру в «Барселоне», – приводит слова игрока сборной Турции Radyospor.

Напомним, Туран выступает за «Барселону» с 2015 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел на клубном уровне 10 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.

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