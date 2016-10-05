Определились участники турнира «Время танков» по WoT

Определились имена всех участников суперфинала серии турниров «Время танков».



Из более чем 200 команд — претендентов на решающую битву отобрались дружины «KBY#1» (Казань), «Мадагаскар» (Пермь), «Полный расколбас» (Челябинск) и «Золотое фуфло» (Саратов).



Каждая увезет домой призы, которые распределятся следующим образом:



1 место — 4000 долларов и семь UHD-мониторов.

2 место — 3000 долларов

3 место — 2000 долларов

4 место — 1000 долларов



Помимо командных баталий, 8 октября игроки смогут принять участие в личном зачете, где также будут разыгрываться ценные призы. Поучаствовать в личном зачете на площадке турнира сможет любой желающий без предварительной регистрации. Организаторы предоставят игрокам 60 компьютеров и возможность провести бой на презентационных аккаунтах с полностью открытой боевой техникой и 100-процентной прокачкой всех экипажей. В зависимости от набранного опыта каждый участник получит карточку с бонус-кодом или футболку.



Суперфинал серии турниров «Время танков» пройдет 8 октября в казанском Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена»



Также 9 октября состоится финал Золотой серии WGL. По итогам плей-офф в решающих играх компанию HellRaisers и NSS Team составят команды Na’Vi и Brain Storm. Четыре претендента разыграют призовой фонд в 100 000 долларов.



Оба ивента будут транслироваться онлайн. Ссылки на стрим с каждого мероприятия можно найти ниже:



Суперфинал «Времени танков» (8 октября с 13:00 до 17:00)



Финал Золотой серии WGL (9 октября с 12:00 до 20:00)