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Иско объяснил, почему назвал собаку «Месси»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон рассказал, почему решил назвать свою собаку в честь форварда «Барселоны» Лионеля Месси. 

«Я назвал свою собаку «Месси», потому что Лионель является лучшим футболистом мира», – приводит слова футболиста «Реала» Goal.

Напомним, Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с «Барселоной» аргентинский футболист выигрывал чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3). 

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