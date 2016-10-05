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Газзаев вошел в состав комитета Госдумы по спорту

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Р-СпортКомментарии

Как сообщает агентство «Р-Спорт», бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев вошел в состав комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев отметил, что состав комитета был утвержден и в него вошли 15 человек. Также сообщается, что главой был избран депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Помимо Дегтярева и Газзаева в список комитета вошли Свищев, Марат Бариев, Рима Баталова, Василий Власов, Сергей Кривоносов, Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Бувайсар Сайтиев, Марат Сафин, Артур Таймазов, Вячеслав Фетисов, Мурат Хасанов и Сергей Чепиков.


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