Месси будет готов игре с «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает курс восстановления после полученной травмы.



Как сообщает Marca, сегодня игрок сборной Аргентины провел первую тренировку на поле по индивидуальной программе. Отмечается, что футболист будет полностью готов к игре 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 19 октября на стадионе «Камп Ноу».



Напомним, Лионель в матче 5-го тура Примеры с мадридским «Атлетико» (1:1) был вынужден досрочно покинуть поле, а позже у него выявили травму паха.



