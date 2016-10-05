Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова3:6, 7:5, 7:6Касаткина
Хоккей  Барыс0 : 3Ак Барс
Хоккей  Югра0 : 1Нефтехимик
Теннис  Маррэй6:2, 6:1Кузнецов
Хоккей  Автомобилист3 : 2Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси будет готов игре с «Манчестер Сити»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает курс восстановления после полученной травмы.

Как сообщает Marca, сегодня игрок сборной Аргентины провел первую тренировку на поле по индивидуальной программе. Отмечается, что футболист будет полностью готов к игре 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 19 октября на стадионе «Камп Ноу».

Напомним, Лионель в матче 5-го тура Примеры с мадридским «Атлетико» (1:1) был вынужден досрочно покинуть поле, а позже у него выявили травму паха.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иско объяснил, почему назвал собаку «Месси»Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон Суарес рассказал, почему решил назвать свою собаку в честь форварда «Барселоны» Лионель Месси.Арда Туран: Чувствую, что хочу выступать только в футболке «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Арда Туран рассказал о своих чувствах к нынешнему клубу, отметив, что планирует завершить профессиональную карьеру в каталонской команде.Петер Шилтон: Решение Харта уехать в «Торино» не назовешь идеальнымГолкипер сборной Англии 70-90-х годов Петер Шилтон считает, что после перехода в «Торино» Джо Харт может лишиться места в стартовом составе национальной команды.Суарес хочет повысить свою зарплату в «Барселоне» до 16 миллионов евро в годНападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на повышение зарплаты при новом контракте. Об этом сообщают испанские СМИ.Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» – неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий контракт.Гвардиола решил отключить Wi-Fi на базе «Манчестер Сити»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение об отключении Wi-Fi на базе клуба. Об этом рассказал защитник «горожан» Пабло Сабалета.Пьер-Эмерик Обамеянг: Отец провел переговоры с «Манчестер Сити», но моя цель – выступать за «Реал»Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что минувшим летом контактировал с «Манчестер Сити», а также отметил, что мечтает выступать за мадридский «Реал».«Арсенал» на намерен отпускать Бельерина в «Барселону» и предложит ему новый контрактЛондонский «Арсенал» не собирается продавать своего защитника Эктора Бельерина в другой клуб.Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»«Советский спорт» рассказывает, как складываются дела в нынешнем сезоне у одного из лидеров чемпионата Испании.Ракитич из-за травмы не поможет сборной Хорватии в матчах с Косово и ФинляндиейКак сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не сможет помочь сборной Хорватии в матчах квалификации ЧМ-2018 с командами Косово (6 октября) и Финляндией (9 октября).«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за КроосаКлубы из чемпионата Англии по-прежнему заинтересованы в услугах полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.Фернандо: Мы рано пропустили, и это помогло «Тоттенхэму» обрести уверенностьПолузащитник «Манчестер Сити» Фернандо поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2Марк-Андре тер Штеген: Прошу прощения за ошибку, но свою игру я менять не будуГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.Луис Энрике: Тер Штеген? Вратарь «Барселоны» должен рисковатьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.«Барселона» проиграла «Сельте», пропустив четыре мячаВ рамках седьмого тура чемпионата Испании «Сельта» на своем стадионе обыграла «Барселону» со счетом 4:3.Гвардиола, добро пожаловать! Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»Гвардиола, добро пожаловать! Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»Sovsport.ru объясняет, за счет чего «Тоттенхэм» в центральном матче английского тура обыграл «Манчестер Сити».Хосеп Гвардиола: «Тоттенхэм» играл лучше нас, могу только поздравить соперникаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал первое поражение своей команды в сезоне.«Тоттенхэм» победил лидера АПЛ «Манчестер Сити» и поднялся на 2-е место в турниреВ матче седьмого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» и поднялся на второе место в турнирной таблице.Неймар подал в суд на правительство БразилииФорвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар подал судебный риск на правительство своей страны.Гвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхГвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходныхSovsport.ru представляет центральные матчи выходных в чемпионатах Англии, Италии и Германии.

Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости

Cпецпредложение