Сборная Коста-Рики провела тренировку на базе Академии «Краснодара»
Коста-Рика провела тренировку в преддверии товарищеского матча со сборной России.
Тренерский штаб команды во главе с Оскаром Рамиресом взял в Россию 23 футболистов.
Сборная Коста-Рики:
Вратари: Эстебан Альварадо
(«Трабзонспор», Турция), Кейлор Навас («Реал» Испания), Патрик Пембертон
(«Алахуэленсе»);
Защитники: Джонни Акоста
(«Эредиано»), Джанкарло Гонсалес («Палермо», Италия), Оскар Дуарте («Эспаньол»,
Испания), Франсиско Кальво («Саприсса»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити»,
США), Брайан Овьедо («Эвертон», Англия), Джамир Ордейн («Сантос де Гуапилес»),
Хосе Сальватерра («Алахуэленсе»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», Канада);
Полузащитники: Рэндалл Асофейфа
(«Эредиано»), Кристиан Боланьос («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Сельсо Борхес
(«Депортиво», Испания), Давид Гусман («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл, Брайан Руис
(оба – «Спортинг», Португалия), Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Родни
Уоллас («Ресифе», Бразилия);
Нападающие: Йохан Венегас
(«Монреаль Импакт», Канада), Ендрик Руис («Эредиано»), Маркос Уренья
(«Брондбю», Дания»).
Матч
Россия – Коста-Рика пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара». Начало –
16:00 по московскому времени.