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Сборная Коста-Рики провела тренировку на базе Академии «Краснодара»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Коста-Рика провела тренировку в преддверии товарищеского матча со сборной России.

Тренерский штаб команды во главе с Оскаром Рамиресом взял в Россию 23 футболистов.

Сборная Коста-Рики:

Вратари: Эстебан Альварадо («Трабзонспор», Турция), Кейлор Навас («Реал» Испания), Патрик Пембертон («Алахуэленсе»);

Защитники: Джонни Акоста («Эредиано»), Джанкарло Гонсалес («Палермо», Италия), Оскар Дуарте («Эспаньол», Испания), Франсиско Кальво («Саприсса»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити», США), Брайан Овьедо («Эвертон», Англия), Джамир Ордейн («Сантос де Гуапилес»), Хосе Сальватерра («Алахуэленсе»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», Канада);

Полузащитники: Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Кристиан Боланьос («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Сельсо Борхес («Депортиво», Испания), Давид Гусман («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл, Брайан Руис (оба – «Спортинг», Португалия), Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Родни Уоллас («Ресифе», Бразилия);

Нападающие: Йохан Венегас («Монреаль Импакт», Канада), Ендрик Руис («Эредиано»), Маркос Уренья («Брондбю», Дания»).

Матч Россия – Коста-Рика пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара». Начало – 16:00 по московскому времени.

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