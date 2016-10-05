Славолюб Муслин: «Зенит» станет чемпионом России, а «Спартак» останется вне тройки призеров

Экс-наставник «Локомотива», «Химок» и «Краснодара» Славолюб Муслин поделился мнением о том, кто выиграет РФПЛ в нынешнем сезоне, а также высказался о выступлении красно-зеленых под руководством Юрия Семина.



«Слежу за чемпионатом России. Слышал, что в мою бывшую команду «Локомотив» вернулся Юрий Семин. Ничего страшного, что команда не может выиграть на протяжении четырех матчей. Еще поднимутся. Нужно время. Семину нужно дать поработать.



Кто станет чемпионом? «Зенит». А «Локо» желаю попасть в первую тройку. Наверняка в тройку попадет и ЦСКА, а вот «Спартак», думаю, останется вне тройки призеров», – цитирует специалиста «Чемпионат».



На данный момент лидером чемпионата России является московский «Спартак», в активе которого после 9-ти туров 19 баллов.