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Славолюб Муслин: «Зенит» станет чемпионом России, а «Спартак» останется вне тройки призеров

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Экс-наставник «Локомотива», «Химок» и «Краснодара» Славолюб Муслин поделился мнением о том, кто выиграет РФПЛ в нынешнем сезоне, а также высказался о выступлении красно-зеленых под руководством Юрия Семина. 

«Слежу за чемпионатом России. Слышал, что в мою бывшую команду «Локомотив» вернулся Юрий Семин. Ничего страшного, что команда не может выиграть на протяжении четырех матчей. Еще поднимутся. Нужно время. Семину нужно дать поработать.

Кто станет чемпионом? «Зенит». А «Локо» желаю попасть в первую тройку. Наверняка в тройку попадет и ЦСКА, а вот «Спартак», думаю, останется вне тройки призеров», – цитирует специалиста «Чемпионат».

На данный момент лидером чемпионата России является московский «Спартак», в активе которого после 9-ти туров 19 баллов.

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