Тина Канделаки: Лично проведу эфир программы «Свисток», если на него придет Федун

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что готова провести эфир программы «Свисток», если туда придет президент «Спартака» Леонид Федун.

– Я лично проведу эфир, если на него придет Федун. Миллер? Начнем с Федуна. Я не требую продюсерской помощи в организации остального эфира и спикеров, – написала Канделаки в своем твиттере.

Напомним, во вторник эфире телеканала «Наш футбол» не вышла передача «Свисток», посвященная матчу чемпионата России «Зенит» – «Спартак» (4:2). В ней должен был принять участие заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина. Передача не вышла в эфир из-за болезни ее ведущего Владислава Батурина. Планировалось, что будет обсуждаться работа главного арбитра матча Сергея Иванова и его помощников.

Интервью Владислава Батурина «Советскому спорту» ЗДЕСЬ