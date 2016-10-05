Бранислав Иванович: «Локомотив» всегда должен быть на вершине, дайте Семину время

Защитник «Челси» и сборной Сербии Бранислав Иванович, который с 2006 по 2008 гг. выступал за московский «Локомотив», высказался об игре столичного клуба под руководством Юрия Семина.



«Слежу за «Локомотивом», болею за команду. Всем болельщикам «Локомотива» передаю привет. Знаю, что в команду вернулся Семин. Я рад. Такие легенды, как он и Лоськов, должны работать в клубе.



«Локомотив» всегда должен быть на вершине, но это сложно сделать, дайте им время. Я надеюсь, что у команды всё получится», – цитирует игрока «Чемпионат».

Семин вернулся в столичный клуб минувшим летом. На данный момент команда под его руководством занимает 13-ю строчку в таблице РФПЛ, набрав 8 баллов.



