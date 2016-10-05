Гонщики «Ред Булл» стали стрит-рейсерами на один день

Пилоты «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен в преддверии гран-при Японии, прокатились по Токио на машине местных стрит-рейсеров.

- Я не стал садится за руль, а позволил водить Даниэлю. На нас все смотрели пока мы ехали. Кстати, цвет машины отличный. Оранжевый – это круто, - поделился эмоциями Фертсаппен.

Напомним, гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября на трассе «Сузука».