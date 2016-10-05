Гонщики «Ред Булл» стали стрит-рейсерами на один день
Пилоты «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен в преддверии гран-при Японии, прокатились по Токио на машине местных стрит-рейсеров.
Get low in Tokyo with Daniel, Max and the Kaido Racer! 🎌🤘#JapaneseGP #F1の準備— Red Bull Racing (@redbullracing) 5 октября 2016 г.
🎥: @GoPro pic.twitter.com/d31TFam5ki
- Я не стал садится за руль, а позволил водить Даниэлю. На нас все смотрели пока мы ехали. Кстати, цвет машины отличный. Оранжевый – это круто, - поделился эмоциями Фертсаппен.
Напомним, гран-при Японии пройдет с 7 по 9 октября на трассе «Сузука».
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